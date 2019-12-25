Жители ЖК "Пять звезд" просят Смольный остановить демонтаж световых конструкций

Речь идет о ярких звездах на крышах каждого дома комплекса.

Жители жилого комплекса "Пять звезд" решили обратиться к чиновникам Смольного с просьбой прекратить демонтаж световых конструкций – звезд на крыше каждого дома, свет которых доходит даже до здания администрации. Об этом сообщила "Фонтанка".

Дома с яркой особенностью расположены в Полюстрово. Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев однажды высказался против звезд, поскольку их не согласовали, поэтому застройщики должны их убрать. Но местные жители выступили категорически против.

Так, губернатору Александру Беглову поступали просьбы сохранить особенность домов. Однако в районной администрации уточнили, что демонтаж производят в соответствии с предписанием Государственной жилищной инспекции региона.

Ранее мы писали, что правительство продлило программу льготной ипотеки.

Фото: vk.com/5zvezdspb78