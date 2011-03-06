Правительство продлило программу льготной ипотеки

Программа была продлена до июля 2022 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое на год продлевает программу льготной ипотеки и расширяет программу семейной ипотеки.

Так, программу льготной ипотеки правительство продлило до июля 2022 года, ставка составит 7%, а максимальная сумма кредита – 3 млн рублей.

Была расширена программа семейной ипотеки по ставке 6% на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Действовать программа будет до конца 2022 года.

Так, в 2021 – 2024 годах затраты бюджета на продление льготной ипотеки оцениваются в 40 млрд рублей, а на расширенную семейную ипотеку – порядка 49 млрд рублей.

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