Бастрыкин поручил расследовать в Петербурге снос флигелей особняка Салтыковой

КГИОП согласовал разборку флигелей еще в 2017 году, но документ утратил силу по истечению сроков.

Во вторник, 16 августа, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать снос флигелей особняка Салтыковой. Они находятся на Большой Морской, 51, в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

КГИОП согласовал разборку флигелей еще в 2017 году. Однако этот документ утратил силу по истечении сроков. Активисты обратились к правоохранителям, чтобы они проверили законность сноса флигелей исторического здания.

Так, Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело и представить доклад по этой ситуации.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС