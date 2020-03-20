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Бастрыкин поручил расследовать в Петербурге снос флигелей особняка Салтыковой
Сегодня, 19:48
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Бастрыкин поручил расследовать в Петербурге снос флигелей особняка Салтыковой

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КГИОП согласовал разборку флигелей еще в 2017 году, но документ утратил силу по истечению сроков.

Во вторник, 16 августа, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать снос флигелей особняка Салтыковой. Они находятся на Большой Морской, 51, в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

КГИОП согласовал разборку флигелей еще в 2017 году. Однако этот документ утратил силу по истечении сроков. Активисты обратились к правоохранителям, чтобы они проверили законность сноса флигелей исторического здания. 

Так, Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело и представить доклад по этой ситуации.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС

Теги: бастрыкин, снос, флигели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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