В Петербурге приставы убедились в остановке сноса особняка Салтыковой

Они вручили гендиректору организации-подрядчика процессуальные документы и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта.

В Петербурге судебные приставы Адмиралтейского района приехали в особняк Салтыковой на Большой Морской улице, 51. Об этом рассказали 30 августа в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

Специалисты убедились, что снос памятников остановили. Они вручили гендиректору организации-подрядчика процессуальные документы и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. Градозащитники Петербурга пытаются через суд добиться отмены разрешения КГОИП за снос здания.

Напомним, инвестором проекта выступает Северная земельная компания, которую связывают с предпринимателем Виктором Тырышкиным.

Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу