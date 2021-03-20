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В Петербурге приставы убедились в остановке сноса особняка Салтыковой
Сегодня, 21:44
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В Петербурге приставы убедились в остановке сноса особняка Салтыковой

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Они вручили гендиректору организации-подрядчика процессуальные документы и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта.

В Петербурге судебные приставы Адмиралтейского района приехали в особняк Салтыковой на Большой Морской улице, 51. Об этом рассказали 30 августа в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

Специалисты убедились, что снос памятников остановили. Они вручили гендиректору организации-подрядчика процессуальные документы и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. Градозащитники Петербурга пытаются через суд добиться отмены разрешения КГОИП за снос здания. 

Напомним, инвестором проекта выступает Северная земельная компания, которую связывают с предпринимателем Виктором Тырышкиным.

Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу

Теги: дом салтыковой, здания, кгиоп, снос, флигели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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