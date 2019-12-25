На Московском проспекте школьник попал под машину

В субботу, 17 июля, в Московском районе произошло ДТП, в результате которого 17-летний юноша оказался под колесами иномарки.
Несчастье произошло в 20:30 на Московском проспекте у дома № 87. Ученик спецшколы перебегал дорогу не по "зебре" в момент, когда на него наехал Ford Focus. Водителем оказался 33-летний безработный житель Петербурга.
Мальчик получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и открытый перелом большеберцовой кости.
Известно, что мальчик пытался убежать от патрульных и угодил под машину.
На данный проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv сообщили, что участник шоу "Голос.Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все