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На Московском проспекте школьник попал под машину
Сегодня, 10:22
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На Московском проспекте школьник попал под машину

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Подростка забрала карета скорой помощи в больницу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В субботу, 17 июля, в Московском районе произошло ДТП, в результате которого 17-летний юноша оказался под колесами иномарки. 

Несчастье произошло в 20:30 на Московском проспекте у дома № 87. Ученик спецшколы перебегал дорогу не по "зебре" в момент, когда на него наехал Ford Focus. Водителем оказался 33-летний безработный житель Петербурга. 

Мальчик получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и открытый перелом большеберцовой кости. 

Известно, что мальчик пытался убежать от патрульных и угодил под машину.

На данный проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что участник шоу "Голос.Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп дети, московский проспект, ребенок под машиной
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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