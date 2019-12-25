Что произошло в Петербурге 17 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 17 декабря.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 17 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон".

Штамм выявили у двух россиян, приехавших из ОАЭ и Доминиканы, сейчас туристы изолированы в инфекционный стационар в индивидуальные боксы. "Омикрон" включили в группу опасных вариантов коронавируса, он распространяется с большой скоростью и особенно заразен.

В Петербурге задержали сбежавшего из России экс-чиновника Росреестра Бориса Авакяна.

16 декабря мужчина сидел в ресторане в Петроградском районе вместе с бывшим сотрудником ФСБ Игорем Олейниковым. Некоторое время назад Авакян стал фигурантом уголовного дела о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Следствие полагает, что преступная группа, возглавляемая Авакяном, ввозила в Россию электронику и одежду под видом дешевых стройматериалов. Чиновником в Петербурге мужчина был с 2010 по 2016 годы.

В Смольном медленную уборку снега объяснили заботой об экологии.

Вице-губернатор Анатолий Повелий заявил, что реагенты помогли бы бороться со снегом, но их не используют из-за нанесения природе, животных и обуви ущерба. Кроме того, на снегоплавильных пунктах очищают привезенные снежные кучи, что усложняет процесс и увеличивает время уборки. Также Повелий отметил, что Петербургу не хватает рабочей силы для уборки.

"Единая карта петербуржца" позволит сэкономить при оплате коммунальных услуг.

Держатели карт ЕКП получат кешбэк размером 4% или 300 рублей – это максимальная сумма кешбэка при оплате услуг ЖКХ. Акция начнется 1 января, для участия держателям карт нужно зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир". Также карта позволит проехать на метро за 35 рублей с нового года.

При пожаре в доме №10/1 на Туристской погиб человек.

Сообщение о возгорании, причина которого пока не ясна, спасатели получили в шестом часу утра. Огонь охватил 5 квадратных метров в двухкомнатной квартире, в пожаре погиб человек. Его личность и пол еще не установили.

Каток рядом с Рождественской ярмаркой на Манежной площади будет бесплатным.

Прокат коньков также будет бесплатным, но придется оставить возвратный залог в 1000 рублей. Каток будет работать с 12.00 до 21.00 по сорокаминутным сеансам. Получить бесплатный билет можно будет в Домике ремесел в порядке живой очереди, одновременно на каток запустят не более 40 человек. QR-код не потребуется.

В пожаре на корабле в Северной верфи пострадали четверо человек.

Неэксплуатируемое строящееся военное судно под названием "Проворный" вспыхнуло в Большой Турухтанной гавани, площадь пожара составила более 800 квадратных метров. Причина пока не известна. Трое человек получили легкие травмы, еще один находится в тяжелом состоянии. Пожару присвоили высший ранг сложности, внутри могут быть газовые баллоны – есть риск взрыва.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Википедия; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Галлямова

Видео: 78.ru