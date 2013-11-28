Каток на Манежной площади будет бесплатным

Одновременно на катке смогут находиться не более 40 посетителей.

Вход на каток на Манежной площади и прокат коньков будут бесплатными. Информация об этом появилась в группе "Рождественская ярмарка на Манежной" в "ВКонтакте".

Каток будет открыт с 12 до 21 часа. Вход будет осуществляться по сеансам.

Получить бесплатный билет можно в Домике ремесел в порядке живой очереди. При прокате коньков нужно будет оставить возвратный залог — 1000 рублей. В связи с действующими ограничениями количество людей на катке ограничено — не более 40 человек. QR-код не потребуется.

Сейчас на Манежной площади проходят последние приготовления. Рождественская ярмарка откроется с 18 декабря. Впервые на ярмарке будет работать двухъярусная карусель и каток на Кленовой улице. Также для гостей подготовят фотозону "Воздушный шар" (на входе с Невского проспекта на Малую Садовую улицу), фотозону "Торт" (в Ново-Манежном сквере) и фотозону "Часы" на Манежной площади.

В ярмарке примут участие более 15 регионов: Приморский край, Ямало-Ненецкий АО, Москва и Подмосковье, Архангельск, Новгород, Псков, Ленобласть, Карелия и другие.

Фото: Piter.TV