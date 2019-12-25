В Смольном медленную уборку снега объяснили заботой об экологии

Вице-губернатор сообщил о том, что городу не хватает работников ручного труда.

Петербургские дороги и улицы медленно чистят от снега из-за бережливого отношения к экологии. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 16 декабря сказал вице-губернатор Анатолий Повелий.

Чиновник отметил, что реагенты помогли бы быстрее бороться со снегом, но их не используют, так как это нанесло бы ущерб природе, человеку, животным и обуви. Такой же экологичный подход применяется во время утилизации снега. Осадки очищают, когда привозят на снегоплавильные пункты. Это усложняет процесс и сильно увеличивает время уборки.

Повелий признался, что Петербургу не хватает рабочей силы, и город будет стараться исправить эту ситуацию.

Ранее стало известно о том, что коммунальный блок Смольного готовит реформу ЖКХ.

Фото: комитет по благоустройству