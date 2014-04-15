В Смольном коммунальный блок готовит реформу отрасли ЖКХ

Повелий добавил, что как только она пройдет всестороннюю экспертизу, ее будут предлагать правительству.

Во вторник, 14 декабря, стало известно, что в Смольном жилищно-коммунальный блок готовится предложить реформировать отрасль. Об этом сообщил вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий "Фонтанке".

Так, реформа только готовится. Повелий добавил, что как только она пройдет всестороннюю экспертизу, ее будут предлагать правительству. Сообщается, что за основу изменений возьмут московский опыт, а также расставят приоритеты в техническом оснащении.

В числе задач комитета - рост зарплат и создание комфортных условий труда для дворников, водителей уборочной техники, сотрудников садово-парковых хозяйств.

Ранее в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. "Желтый" – второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Фото: Piter.tv