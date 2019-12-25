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В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий
Сегодня, 17:47
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В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий

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"Желтый" – второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Вечером во вторник, 14 декабря, в Смольном предупредили горожан об ухудшении погоды и попросили проявлять осторожность.

Так, введен "желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

С семи часов вечера сегодня до семи часов утра завтрашнего дня, 15 декабря, в Петербурге ожидается опасная погода из-за гололедно-изморозевых отложений с налипанием местами мокрого снега.

И пешеходов, и водителей просят проявлять особую осторожность, а также воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: желтый уровень погодной опасности, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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