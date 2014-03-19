В Петербурге задержали сбежавшего из России экс-чиновника Росреестра Авакяна

Бывший чиновник сбежал из-под домашнего ареста в 2016 году.

Оперативники задержали бывшего заместителя главы петербургского управления Росреестра Бориса Авакяна. Он находился в ресторане в Петроградском районе 16 декабря, сообщил "47news".

Бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. По данным издания, вместе с ним в ресторане отдыхал бывший сотрудник ФСБ Игорь Олейников.

Сначала полицейские не поверили, что посетитель заведения увидел Авакяна, так как он находился в Армении и информации о его прибытии не поступало.

Петербургским чиновником Авакян был с 2010 по 2016 год. По данным следствия, преступная группа под его руководством ввозила в Россию одежду и электронику под видом дешевых стройматериалов.

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