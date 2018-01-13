"Единая карта петербуржца" позволит сэкономить при оплате коммунальных услуг

Размер кешбэка ограничен, он составит не более 300 рублей.

При оплате коммунальных услуг электронными картами ЕКП держатели получат кешбэк в размере 4%. Акция стартует с 1 января, сообщила пресс-служба администрации Петербургаю

Для получения кешбэка держатели Единой карты петербуржца должны зарегистрировать ее [карту "Мир"] в программе лояльности платежной системы "Мир" - в мобильном приложении "Привет, Мир!" или на сайте www.privetmir.ru. Максимальная сумма кешбэка при оплате услуг ЖКХ с помощью ЕКП - 300 рублей в месяц. говорится в сообщении.

Также с нового года стоимость проезда на метро для держателей ЕКП составит 35 рублей и 31 рубль при оплате смартфоном через Pay-приложение. По "гостевому" тарифу билет обойдется в 65 рублей.

Piter.TV узнал, что позволило снизить стоимость проезда в метро по "ЕКП".

Фото: Piter.TV