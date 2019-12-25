Стало известно, что позволило снизить стоимость проезда в метро по "ЕКП"

Метрополитену Петербурга возместят недополученные доходы.

Снизить стоимость проезда в метрополитене Петербурга на 2022 год удалось благодаря договоренностям исполнительных органов власти города и АО "Национальная система платежных карт". Согласно договору, компания будет частично компенсировать ГУП "Петербургский метрополитен" недополученные доходы при оплате проезда со скидкой по банковским продуктам "Мир". Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Напомним, в следующем году стоимость проезда в метро по "гостевому тарифу" вырастет с 60 до 65 рублей, а в наземном транспорте — с 55 до 60 рублей. Проезд по ЕКП в метро в 2022 году будет даже дешевле, чем в 2021. Стоимость составит 35 рублей, а при использовании токенизированной карты (мобильного приложения) — 31 рубль. То есть это в 2 раза дешевле, чем при покупке жетона.

При этом на наземный транспорт акция по "ЕКП" не распространяется. Если использовать ее в качестве "Подорожника", стоимость проезда составит 40 рублей, если в качестве банковской карты — 60 рублей.

Акционерное общество "Национальная система платежных карт" — это оператор платежной системы "Мир".

Ранее Piter.TV проанализировал рост тарифов за последние годы. В 2013 году за жетон платили всего 28 рублей, на трамвае или автобусе можно было проехать за 25 рублей.

Фото: Piter.TV