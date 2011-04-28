Тарифы на транспорт в Петербурге выросли более чем в два раза за 10 лет

Piter.TV вспомнил, как менялись цены на проезд в метро и на наземном транспорте города.

Власти Петербурга приняли решение повысить цены на проезд в общественном транспорте города с 1 января 2022 года. Стоимость жетонов и проездных билетов по разовому (или так называемому гостевому) тарифу поднимется на 5 рублей. Петербуржцам придется готовиться к тому, что проезд в метро будет стоить 65 рублей, а проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае – 60 рублей. Вырастет на 4 рубля и цена на проезд по билету "Подорожник": поездка в метро обойдется в 45 рублей, поездка в наземном транспорте – в 40 рублей.

Piter.TV решил вспомнить, как менялись цены на транспорт в Петербурге за последнее десятилетие. Точкой отсчета стал 2013 год, а "конечной" – наступающий 2022 год с его тарифными изменениями. Мы рассматривали цены на гостевой (разовый) тариф, а также на первые поездки по "Подорожнику" – напомним, что до 2021 года действовали накопительные скидки при использовании этого проездного билета, и первые 10 поездок были немного дороже, чем последующие.

Итак, в 2013 году за жетон платили всего 28 рублей, на трамвае или автобусе можно было проехать за 25 рублей. Первые поездки по "Подорожнику" были дешевле основных тарифов на рубль. Те же цены продержались в Петербурге и в 2014 году, а в 2015 выросли на 3 рубля: жетон стал стоить 31 рубль, проезд на наземке – 28 рублей. "Подорожник" гарантировал на первые поездки скидку в 1 рубль на метро и скидку в 4 рубля на наземном транспорте.

В 2016 году цены выросли еще на 4 рубля: до 35 рублей за жетон и 30 рублей за проезд в автобусе. Скидка на метро по "Подорожнику" сохранялась, а вот для наземки оказалась урезана до 1 рубля. 2017 год принес повышение тарифов сразу на 10 рублей – в метро теперь просили 45 рублей за жетон, а в автобусах и троллейбусах – 40 рублей за билет. "Подорожник" давал скидку в 9 рублей за первые поездки на любом транспорте. Такая ценовая ситуация держалась в Петербурге в 2018 и 2019 годах, а в 2020 году тарифы подскочили еще на 10 рублей. На жетон пассажиры тратили 55 рублей, на проезд в наземке – 50 рублей, по "Подорожнику" первые поездки стоили 38 и 33 рубля соответственно.

С начала 2021 года стоимость проезда снова выросла на 5 рублей, до конца декабря петербуржцы и гости города ездят за 60 рублей в метрополитене и за 55 рублей в автобусах, трамваях и троллейбусах. Накопительные скидки по "Подорожнику", как мы уже упомянули, упразднили, а фиксированная поездка по билету остановилась стоимости 41 рубль для метро и 36 рублей для наземки.

Подводя итог, можно сказать, что с 2013 года цены на транспортные тарифы в Петербурге выросли более чем в 2 раза: от 28 до 65 рублей в метро и от 25 до 60 рублей в наземном транспорте.

Более выгодными вариантами при повышении тарифов останутся поездки по банковским картами платежной системы "МИР" и по "Единой карте петербуржца". В 2022 году по карте "МИР" нужно будет заплатить всего 44 рубля в метро, а стоимость поездки по "ЕКП" власти даже уменьшили до 35 рублей. При оплате токенизированными картами пассажиров ждут дополнительные скидки в 4 рубля.

Также сэкономить на поездках получится с месячными едиными билетами. Несмотря на повышение их стоимости на 4%, одна поездка по ним будет стоить от 31 до 33 рублей. По суточным билетам за проезд будет тратиться от 28,5 до 35,8 рублей в зависимости от типа транспорта.

Фото: Piter.TV

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV