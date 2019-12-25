С 2022 года проезд в петербургском транспорте подорожает на 5 рублей

Жетон в метро будет стоить 65 рублей, а билет в наземном транспорте – 60 рублей.

В Петербурге с 1 января 2022 года на 5 рублей увеличится стоимость разовой поездки в метро и наземном транспорте. Жетон подорожает до 65 рублей, а билет в автобусе, троллейбусе и трамвае – до 60 рублей. В Смольном назвали этот тариф гостевым и заявили, что преимущественно он затронет туристов.

Рост цен коснется и пользователей "Подорожника". Так, со следующего года стоимость поездки по единому электронному билету составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте, что на 4 рубля дороже, чем сейчас. Немного сэкономить получиться держателям пересадочного тарифа "60 минут", но только с 1 апреля 2022 года. По этому билету первая поездка на социальном транспорте обойдется в 40 рублей, вторая – 10 рублей, а третья станет бесплатной.

Останутся льготы и для держателей карты "МИР". При оплате банковской картой стоимость поездки в метро составит 46 рублей, при оплате токенизированной банковской картой – 41 рубль.

Жители Зеленогорска, Ломоносова и других пригородов Петербурга начнут платить меньше за поездки на большие расстояния. Этот бонус будет распространяться на владельцев Единой карты петербуржца. Тариф станет дешевле на 4 рубля и в итоге составит 35 рублей. При этом с мобильных устройств платить еще выгоднее – возьмут 31 рубль.

Власти города назвали грядущее повышение цен на проезд обоснованным.

Ранее мы писали, что Петровская набережная будет перекрыта во время съемок фильма "Профессионал".

Фото: Piter.TV