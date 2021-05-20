Что произошло в Петербурге 16 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 16 марта.

Что произошло в Петербурге в среду, 16 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Пенсионер, сгоревший в Парголово, перед пожаром был задушен ремнем.

Обгоревшее тело 69-летнего пенсионера нашли в квартире на Приозерском шоссе ночью 7 марта. Судмедэксперты пришли к выводу, что мужчина умер не от отравления угарным газом, а от асфиксии. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, уже задержан 31-летний подозреваемый. По версии полиции, в ходе конфликта с пенсионером он задушил его, затем положил тело на диван и поджег.

Начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин отчитался об уровне преступности в 2021 году.

Плугин отметил, что уровень преступности в Петербурге ниже общероссийского на 15%. На 100 тысяч населения было совершено 1165 преступлений, количество убийств снизилось на 10%, разбоев — на 16%, краж — на 3%. Больше всего в структуре уличной преступности насчитали краж, их количество выросло.

Кроме того, Плугин заявил, что журналистов задерживают на несанкционированных акциях, поскольку зеленую жилетку с надписью "пресса" надевают в том числе "всякие проходимцы". Начальник Главка подчеркнул, что работников СМИ быстро освобождают после проверки.

Полиция Петербурга выявила финансовую пирамиду.

Задержаны четверо руководителей кооператива, работавшего в нескольких филиалах по всей стране. Установлено, что аферисты в течение полугода привлекали денежные средства граждан, обещая доход в размере до 18% годовых. Полученные инвестиции организаторы обещали вкладывать в развитие своих бизнес-проектов, однако пайщикам платили дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов. В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и решил не возвращать людям вклады. В одно производство по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, объединили свыше 20 уголовных дел.

Смольный хочет начать реконструкцию проспекта Энгельса в ближайшие годы.

Власти планируют ускорить работы по расширению проспекта Энгельса от Парнаса до КАД. Сейчас соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу. Реконструкция путепровода на проспекте Энгельса и самого проспекта намечена на 2025-2028 годы, но власти постараются включить работы в АИП на 2022 год.

В Петербурге цены на услуги стоматологов в ближайшее время могут резко вырасти.

Некоторым учреждения уже предложили вдвое выросшие закупочные цены на материалы, сообщили в РБК. Стоматологи подчеркнули, что больше других сфер медицины зависят от поставок импортного оборудования и материалов. Медики ожидают, что часть населения может стать неплатежеспособной и из-за этого произойдет отток клиентов. Пока цены повышаются только на отдельные услуги.

Депутаты Петербурга поддержали поправки в закон о налоговом вычете.

Поправки предложил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко. Он призвал помочь предприятиям, пострадавшим после введения западных санкций. Согласно поправкам, компаниям могут компенсировать до 90% на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В случае принятия законопроект вступит в силу в 2023 году и будет действовать вплоть до 2027 года. Сухенко заявил, что 5 лет должно хватить для восстановления экономики.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области