В Петербурге цены на услуги стоматологов в ближайшее время могут резко вырасти

В стоматологии используется почти 100% импортных материалов.

Наибольшая зависимость от зарубежных поставок наблюдается в стоматологии. Некоторым учреждениям уже предложили закупочные цены на материалы вдвое выше, чем в начале февраля. Об этом сообщил РБК.

По словам гендиректора группы компаний "Меди" Марины Касумовой, стоматология больше других сфер медицины зависит от импортных поставок.

Мы работаем полностью на иностранном оборудовании и используем 100% импортных материалов. Материалы теперь стоят в полтора-два раза дороже. Марина Касумова, гендиректор группы компаний "Меди"

При этом предполагается, что в ближайшие полгода часть населения может стать неплатежеспособной и из-за этого произойдет отток клиентов.

Однако, как уточнили в некоторых клиниках, цены повышаются сейчас только на отдельные услуги и сохраняются программы лояльности.

Цены на кондитерские изделия в России также могут вырасти на 25%.

Фото: pexels