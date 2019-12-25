В Петербурге цены на услуги стоматологов в ближайшее время могут резко вырасти

Наибольшая зависимость от зарубежных поставок наблюдается в стоматологии. Некоторым учреждениям уже предложили закупочные цены на материалы вдвое выше, чем в начале февраля. Об этом сообщил РБК.
По словам гендиректора группы компаний "Меди" Марины Касумовой, стоматология больше других сфер медицины зависит от импортных поставок.
Мы работаем полностью на иностранном оборудовании и используем 100% импортных материалов. Материалы теперь стоят в полтора-два раза дороже.
Марина Касумова, гендиректор группы компаний "Меди"
При этом предполагается, что в ближайшие полгода часть населения может стать неплатежеспособной и из-за этого произойдет отток клиентов.
Однако, как уточнили в некоторых клиниках, цены повышаются сейчас только на отдельные услуги и сохраняются программы лояльности.
Цены на кондитерские изделия в России также могут вырасти на 25%.
Фото: pexels
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