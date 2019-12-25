Цены на кондитерские изделия в России могут вырасти на 25%

Представитель сети магазинов "Верный" рассказал, что производители попросили поднять цены на кондитерку на 10-15%.

Россиян предупредили о повышении цен на кондитерские изделия до 25%. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров. Также информацию подтвердил представитель альянса "Восточный союз".

Представитель сети магазинов "Верный" рассказал, что производители попросили поднять цены на кондитерку на 10-15%. Так, например, с 1 апреля Mondelez (бренды "Юбилейное, Оreo, Alpen Gold, Milka и другие) могут подорожать на 15-20%. Изменится стоимость шоколадок Mars (10%), продукции Ferrero Rocher (20%). На повышении цен (на 67%) настаивает российская компания KDV ("Чио Рио"), на 20% - ГК "Черноголовка" (Fantola, "Савинов").

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