Минтруд напомнил россиянам об оплате простоя на работе по ТК РФ

В этом случае сотрудники должны получать две трети оклада.

В Минтруде РФ напомнили, что Трудовой Кодекс гарантирует работнику оплату даже в том случае, если компания объявила приостановку деятельности. Об этом сказано в пояснительной записке.

В условиях санкций компании могут сталкиваться с проблемами в поставках и отсутствием комплектующих. Это считается объективными обстоятельствами, при которых допускается простой компании. В этом случае сотрудники должны получать две трети оклада.

Если простой объявлен по воле работодателя, то работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы. Разъяснительная записка

Также компании могут сообщать о ликвидации и сокращении штата. Руководство должно предупредить работника за два месяца, если сокращение массовое – за три. В Минтруде напомнили, что беременных женщин и женщин с детьми до трех лет, а также матерей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и малолетнего ребенка (до 14 лет), сокращать нельзя. Если человек не попадает под эту категорию, то при сокращении ему положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

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