Начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин отчитался об уровне преступности в 2021 году

Каждое пятое преступление на улице связано с незаконным оборотом наркотиков.

Уровень преступности в Петербурге ниже общероссийского на 15%. Об этом на заседании в Мариинском дворце 16 марта сообщил начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин.

Как рассказал Плугин, по итогам 2021 года в городе на 100 тысяч населения было совершено 1165 преступлений. Снизить уровень преступности удается благодаря превентивным мерам, постановки на учет лиц, которые совершили преступления небольшой тяжести.

Количество убийств снизилось на 10%, разбоев — на 16%, краж — на 3%.

Количество уличных убийств снизилось на четверть. В структуре уличной преступности преобладали кражи (43%). Их количество выросло на 8%. Каждое пятое преступление на улице связано с незаконным оборотом наркотиков, каждое восьмое — с ДТП.

Фото: трансляция на сайте ЗакСа