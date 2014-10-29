Смольный хочет начать реконструкцию проспекта Энгельса в ближайшие годы

Начать придется с реконструкции путепровода.

В Смольном хотят ускорить работы по расширению проспекта Энгельса от Парнаса до КАД. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Нынешнее состояние участка негативно сказывается на развитии Выборгского района, жилой застройки, а также на связи города и области.

Для того, чтобы ускорить работы, нужно провести ряд мероприятий. Для начала — включить объекты в в адресную инвестиционную программу на 2022 год и плановый 2023-2024. Пока что реконструкция путепровода на проспекте Энгельса и самого проспекта от улицы Михаила Дудина на КАД намечено на 2025-2028 годы. Кроме того, нужно объекты нужно внести в список тех, к которым применяются "особенности осуществления закупок и исполнения контрактов".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге прошла первая полноценная мойка проезжей части.

Фото: Piter.tv