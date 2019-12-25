В Петербурге прошла первая полноценная мойка проезжей части

Для замывки дорожного полотна были выпущены сразу несколько комбинированных машин.

Во вторник, 15 марта, работники дорожного предприятия ГУДП "Центр" воспользовались теплом, чтобы выполнить первую полноценную мойку проезжей части Московского проспекта от площади Победы до Обводного канала. Пока специалисты могут использовать для работ всего пару самых теплых часов.

По проезжей части техника прошлась уступом, чтобы максимально эффективно очистить от зимних загрязнений участки дороги. Одновременно с этим были частично промыли тротуары, дорожные ограждения и отдельные остановочные павильоны. Пока полноценно замывать городские улицы не удается: из-за перепада температур может образовываться ледяная пленка. Точечную замывку улиц проводят днем, под прямыми солнечными лучами, чтобы не создавать опасностей для движения транспорта и пешеходов.

К сегодняшнему дню после зимы с улиц собрано свыше 1 тыс. тонн смёта. Предприятия не перестают вывозить остатки снега и сколотой наледи. На утилизацию каждый день отправляют около 15-20 тыс. кубометров зимних осадков. Всего собрано более 3,9 млн кубометров снега.

Фото: Piter.tv