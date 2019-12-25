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Пенсионер, сгоревший в Парголово, перед пожаром был задушен ремнем
Сегодня, 8:50
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Пенсионер, сгоревший в Парголово, перед пожаром был задушен ремнем

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Оперативники в качестве подозреваемого задержали 31-летнего нелегала.

Судмедэксперты исследовали тело мужчины, найденного на диване в сгоревшей квартире на Приозерском шоссе в Петербурге. Выяснилось, что погиб он не от отравления угарным газом, а от асфиксии. Об этом стало известно Piter.tv.

Частично обгоревший труп 69-летнего пенсионера нашли ночью 7 марта. Так как тело обгорело, внешние признаки смерти были незаметны на теле. Однако специалисты пришли к выводу, что мужчина был задушен петлей. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Оперативники в качестве подозреваемого задержали 31-летнего нелегала. По предварительным данным, он в ходе внезапного конфликта набросил ремень на шею пенсионеру и задушил его. После положил тело на диван и поджег.

Ранее водитель такси выстрелил в мужчину на улице Бабушкина.

Фото: Piter.tv

Теги: парголово, труп, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, Пожар,

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