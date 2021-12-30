Депутаты Петербурга поддержали поправки в закон о налоговом вычете

Они начнут действовать с 2023 года.

Представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко представил поправки в закон о налоговом вычете. Он призвал помочь предприятиям, которые пострадали в результате введения западных санкций и приостановки деятельности зарубежных компаний. Поправки предполагают, что предприятиям компенсируют до 90% на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Выпадающие доходы бюджета составят 300-400 млн рублей. В случае принятия законопроект вступит в силу в 2023 году и будет действовать до 2027 года включительно. По словам Сухенко, 5 лет должно хватить, чтобы экономика восстановилась.

Депутаты Борис Вишневский и Александр Шишлов поинтересовались, какую еще помощь Петербург будет оказывать предприятия и гражданам в сложившейся ситуации. Константин Сухенко не дал конкретного ответа. Чиновник отметил, что в Петербурге создан Оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности. Он сейчас работает и разрабатывает меры поддержки, о которых станет известно позднее.

49 депутатов поддержали принятие законопроекта в первом чтении.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб