Начальник петербургской полиции объяснил, почему журналистов задерживают во время работы на митингах

На митинге 13 марта журналистов отвезли в Кронштадт.

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин объяснил, почему журналистов задерживают на антивоенных протестных акциях в городе. Их сажали в автозаки, несмотря на опознавательные знаки: яркий жилет, пресс-карту и редакционное задание. Вопрос Плугину задала вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина 16 марта.

Здесь скорее не для чего, а потому что. События последнего времени дают мне четко понять, что мы встречались с фактами провокаций. Роман Плугин.

По словам начальника Главка, зеленую жилетку надевают всякие проходимцы и "лезут в эпицентр". При задержании жилетка выбрасывается и складывается в карман. После таких случаев полицейские стали проверять, является ли человек на самом деле журналистом или только выдает себя за него. Плугин отметил, что это "временное доставление", и работников СМИ быстро освобождают.

Никакого умысла в изоляции журналистов и препятствовании их деятельности нет и не будет.

На митинге, который прошел 13 марта, документы проверяли у журналистов "Закс.Ру", "Фонтанки", "Коммерсанта", MR7, SOTA.

Фото: Telegram / Пъятница