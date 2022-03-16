Полиция Петербурга выявила финансовую пирамиду

Предварительно установлено, что в течение полугода злоумышленники привлекали денежные средства граждан, обещая доход в размере до 18% годовых. Представительства кооператива работали в нескольких регионах РФ. В Петербурге и Ленобласти было открыто семь офисов.

Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресечена деятельность потребительского общества, работавшего по принципу финансовой пирамиды. Задержаны четверо руководителей организации, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что в течение полугода злоумышленники привлекали денежные средства граждан, обещая доход в размере до 18% годовых. Представительства кооператива работали в нескольких регионах РФ. В Петербурге и Ленобласти было открыто семь офисов.

Полученные инвестиции организаторы кооператива обещали вкладывать в развитие своих бизнес-проектов: сеть автомоек, каршеринговую фирму и сельхозпредприятие. Заявленную доходность фигуранты обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов. В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать гражданам вклады. Количество обманутых исчисляется сотнями.

Следователями объединены в одно производство свыше 20 уголовных дел. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в суде Петербурга рассмотрят дело о хищении лекарств для онкобольных на 4 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области