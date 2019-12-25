Что произошло в Петербурге 15 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 15 марта.

Что произошло в Петербурге во вторник, 15 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Комздрав сообщил, когда в петербургские аптеки завезут инсулин.

Инсулины "НовоМикс" и "Апидра" появятся в аптеках в течение нескольких дней. Поставки, по словам чиновников, уже состоялись, сегодня идет оформление документов.

Тем временем, в аптеках пропало лекарственное средство "Эутирокс" для лечения заболеваний эндокринной системы. В комздраве заявили, что в самих аптеках средство в небольшом запасе и быстро закончился. "Эутирокс" пообещали в скором времени поставить в сети аптек "Фиалка" и "Алоэ".

На станции "Невский проспект" на рельсы упал пассажир.

Инцидент случился около 13.00, движение осуществлялось только между станциями "Парнас" и "Петроградская" до 13.28. По информации издания "ДП", упавший на пути пассажир не выжил.

В 16-летнем доме в Ленсоветовском зафиксировали трещины на фасаде и в парадной.

Трещины обнаружили в семиэтажном доме №15А в подъезде и в квартирах, в дом уже наведались с проверкой представители СПб ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга". Ответственность за трещины перед жильцами несет ООО "Александрия", компании поручили наблюдать за трещинами и при необходимости принять меры.

Житель Ленобласти снимал интимные видео с погибшими на Блюхера школьницами.

Тела двух 17-летних школьниц нашли у высоток утром 22 февраля. В рамках расследования смерти девушек задержали 33-летнего мужчину, в телефоне которого обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием погибших. Также стало известно, что задержанный заплатил девушкам за секс. Возбуждено уголовное дело, мужчина дал признательные показания.

В Красногвардейском районе появится велосипедный маршрут.

Веломаршрут на проспекте Косыгина соединит Ладожский парк и парк Малиновка. Строительство обособленного от проезжей части маршрута пройдет в текущем году, подрядчика определят уже в конце марта. Работы пройдут в два этапа.

Петербуржцы могут предложить изображения для светопроекции Хармса.

Светопроекция с изображением писателя заменит граффити на фасаде дома №11 по улице Маяковского. Комитет по градостроительству и архитектуре предложил горожанам отправить на почту projection@kga.gov.spb.ru идеи по изображением для будущей проекции. Заявки принимаются до 15 апреля. Сам проект планируется реализовать в мае.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / " Радуга" Общественное движение Ленсоветовский