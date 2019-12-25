В 16-летнем доме в Ленсоветовском зафиксировали трещины на фасаде и в парадной

Обслуживающая организация должна вести журнал наблюдения за домом на протяжении полугода.

Жители дома №15А на территории Ленсоветовский в поселке Шушары сообщили о трещинах на доме. На прошлой неделе к ним с проверкой приехали представители СПб ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга". Piter.tv узнал в учреждении об итогах проверки.

Наконец-то! 15 лет ждем! Дом пора признать аварийным! написала в комментариях районной группы Лариса.

Судя по кадрам, трещины есть не только в подъезде, но и в квартирах.

Техническую эксплуатацию многоквартирного дома осуществляет ООО "Александрия". В Жилищном агентстве Пушкинского района подчеркнули, что именно она обеспечивает содержание общего имущества и несет ответственность перед собственниками квартир.

В результате проверки, которая прошла 10 марта, в доме зафиксировали трещины с шириной раскрытия более 0,5-0,7 мм на фасаде здания и поверхности внутренних стен лестничной клетки в первой парадной.

Агентство направило обслуживающей организации ряд рекомендаций.

На фасаде МКД и в парадной №1 на 4,5 этаже установить маяки, завести журнал наблюдений и вести наблюдение ежемесячно в течение 6 месяцев, при необходимости принять меры по выявлению причин деформации и их устранению с привлечением специализированной организации.

Дом является семиэтажным, был построен в 2005 году.

Фото: ВКонтакте / " Радуга" Общественное движение Ленсоветовский