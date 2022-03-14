Комздрав сообщил, когда в петербургские аптеки завезут инсулин

Речь идет о препаратах "НовоМикс" и "Апидра".

Инсулины "НовоМикс" и "Апидра" появятся в петербургских аптеках в течение нескольких дней. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

По его словам, поставки в Петербург уже состоялись, сегодня будут оформлены документы, и сегодня-завтра инсулины появятся в аптеках.

При этом Дмитрий Лисовец отметил, что основной ассортимент инсулина в Петербурге имеется в достаточном количестве.

Ранее специалисты объяснили, с чем связан резкий рост цен в магазинах.

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