Комздрав сообщил, когда в петербургские аптеки завезут инсулин

Инсулины "НовоМикс" и "Апидра" появятся в петербургских аптеках в течение нескольких дней. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил глава Комздрава Дмитрий Лисовец.
По его словам, поставки в Петербург уже состоялись, сегодня будут оформлены документы, и сегодня-завтра инсулины появятся в аптеках.
При этом Дмитрий Лисовец отметил, что основной ассортимент инсулина в Петербурге имеется в достаточном количестве.
Ранее специалисты объяснили, с чем связан резкий рост цен в магазинах.
Фото: pexels
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