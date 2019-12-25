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Специалисты объяснили, с чем связан резкий рост цен в магазинах
Сегодня, 16:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты объяснили, с чем связан резкий рост цен в магазинах

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Также покупатели сталкиваются с тем, что продавцы не хотят продавать товары по заранее оговоренной цене.

Эксперты объяснили, почему в магазинах резко подорожали товары. Об этом сообщил председатель петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий на пресс-конференции "Интерфакс".

Он отметил, что ранее, когда импортные товары поступали на российский рынок через оптовиков, поставщики давали отсрочку от 30 до 60 суток, иногда даже до 90. Когда резко упал рубль, иностранные поставщики перестали предоставлять отсрочки и начали требовать полную предоплату от розничных магазинов. Поэтому магазины стали повышать цены на розничные товары.

Также по словам начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Ленобласти Анны Нефёдовой, россияне могут обратиться в суд, если им отказывают продавать товар по цене, по которой он был заказан изначально. Покупатели имеют право приобрести товар по той цене, по которой было заявлено изначально, даже если товар не был оплачен сразу.

Также стало известно, что в общепите Петербурга цены могут вырасти на 10-20%.

Фото: Piter.tv

Теги: магазин, рост цен
Категории: Лента новостей,

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