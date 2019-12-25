В общепите Петербурга цены могут вырасти на 10-20%

Из-за санкций растут цены на импортные продукты.

Из-за роста цен на иностранные продукты петербургские рестораны готовятся к массовому изменению меню. По данным "Делового Петербурга", в среднем, импортные товары подорожали на 30-50%.

Руководитель компании Gastronoma Данил Герасимиди отметил, что цены вскоре могут вырасти и на российские продукты, поэтому большинству заведений придется переписать меню. Своим мнением поделился председатель комитета малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания "Деловой России" Максим Жуков. Он считает, что совсем скоро в ресторанах цены поднимутся на 10-20%.

Также растет цена и на импортный алкоголь, а некоторые напитки вовсе стали недоступны. Как отметил ресторатор Александр Романенко, некоторый алкоголь заменить невозможно. Например, будет сложно "вместо шотландского виски предложить гостям самарский".

Фото: Piter.tv