Житель Ленобласти снимал интимные видео с погибшими на Блюхера школьницами

В его телефоне правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы порнографического содержания с участием погибших.

В Петербурге продолжается расследование по факту падения двух школьниц на проспекте Маршала Блюхера. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 22 февраля у высоток были найдены тела двух 17-летних девушек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования был задержан 33-летний житель Ленобласти. В его телефоне правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы порнографического содержания с участием погибших. Также стало известно, что мужчина заплатил девушкам за секс.

Против подозреваемого мужчины возбудили еще одно уголовное дело по статье о получении сексуальных услуг несовершеннолетнего. Он дал признательные показания.

Фото: ВКонтакте / Полюстрово Инфо | пр. Маршала Блюхера