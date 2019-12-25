  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Ленобласти снимал интимные видео с погибшими на Блюхера школьницами
Сегодня, 9:49
253
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Ленобласти снимал интимные видео с погибшими на Блюхера школьницами

0 0

В его телефоне правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы порнографического содержания с участием погибших.

В Петербурге продолжается расследование по факту падения двух школьниц на проспекте Маршала Блюхера. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 22 февраля у высоток были найдены тела двух 17-летних девушек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 

В рамках расследования был задержан 33-летний житель Ленобласти. В его телефоне правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы порнографического содержания с участием погибших. Также стало известно, что мужчина заплатил девушкам за секс.

Против подозреваемого мужчины возбудили еще одно уголовное дело по статье о получении сексуальных услуг несовершеннолетнего. Он дал признательные показания. 

Фото: ВКонтакте / Полюстрово Инфо | пр. Маршала Блюхера

Теги: дети, интим, падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии