Две школьницы выпали из окна на Маршала Блюхера

Погибшими оказались школьницы, одной из них 14 лет.

В Калининском районе Петербурга две девочки погибли после падения с 16 этажа. Подробности сообщил 78.ru.

22 февраля в 3:47 в полицию обратился 22-летний молодой человек, который сообщил, что у дома №27 по проспекту Маршала Блюхера лежат тела двух подростков. Погибшими оказались школьницы, одной из них 14 лет. Вещи подростков нашли на 16 этаже

Выясняются детали произошедшего.

Также в Петербурге шестиклассник выпал с балкона после ссоры с матерью из-за плохой оценки.

Фото: ВКонтакте / Полюстрово Инфо | пр. Маршала Блюхера