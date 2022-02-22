Две школьницы выпали из окна на Маршала Блюхера

В Калининском районе Петербурга две девочки погибли после падения с 16 этажа. Подробности сообщил 78.ru.
22 февраля в 3:47 в полицию обратился 22-летний молодой человек, который сообщил, что у дома №27 по проспекту Маршала Блюхера лежат тела двух подростков. Погибшими оказались школьницы, одной из них 14 лет. Вещи подростков нашли на 16 этаже
Выясняются детали произошедшего.
Также в Петербурге шестиклассник выпал с балкона после ссоры с матерью из-за плохой оценки.
Фото: ВКонтакте / Полюстрово Инфо | пр. Маршала Блюхера
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