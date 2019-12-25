В Петербурге 6-классник выпал с балкона после ссоры с матерью из-за плохой оценки

Полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования 12-летнего мальчика, ученика 6 класса. Об этом стало известно Piter.TV.
Ребенка госпитализировали с кататравмой, ушибом грудной клетки, ушибом левого легкого, гематомой мягких тканей лица, компрессионным переломом позвонка в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что он выпал с балкона шестого этажа после ссоры с матерью из-за плохой оценки.
Мальчик проживает в полной семье, на профилактическом учете не состоит.
Ранее мы писали, что 14-летняя петербурженка с расстройством адаптации попала в больницу с порезами рук.
Фото: Piter.TV
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