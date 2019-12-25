В Петербурге 6-классник выпал с балкона после ссоры с матерью из-за плохой оценки

Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования 12-летнего мальчика, ученика 6 класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребенка госпитализировали с кататравмой, ушибом грудной клетки, ушибом левого легкого, гематомой мягких тканей лица, компрессионным переломом позвонка в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что он выпал с балкона шестого этажа после ссоры с матерью из-за плохой оценки.

Мальчик проживает в полной семье, на профилактическом учете не состоит.

Ранее мы писали, что 14-летняя петербурженка с расстройством адаптации попала в больницу с порезами рук.

Фото: Piter.TV