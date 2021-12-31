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В Красногвардейском районе появится велосипедный маршрут
Сегодня, 8:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Красногвардейском районе появится велосипедный маршрут

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Подрядчик будет определен уже в конце этого месяца.

В этом году на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга появится новый веломаршрут, который соединит Ладожский парк и парк Малиновка. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Веломаршрут будет полностью обособлен от проезжей части. Строительство будет проходить в два этапа: сначала будут проведены работы на отрезке проспекта Косыгина. Далее обустройство пройдёт от улицы Передовиков до Индустриального проспекта.

Подрядчик будет определен уже в конце этого месяца.

Ранее стало известно, что на Пулковском шоссе между жилыми комплексами появится экотропа.

Фото: Piter.tv

Теги: ладожский парк, парк малиновка, проспект косыгина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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