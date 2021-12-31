В Красногвардейском районе появится велосипедный маршрут

Подрядчик будет определен уже в конце этого месяца.

В этом году на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга появится новый веломаршрут, который соединит Ладожский парк и парк Малиновка. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Веломаршрут будет полностью обособлен от проезжей части. Строительство будет проходить в два этапа: сначала будут проведены работы на отрезке проспекта Косыгина. Далее обустройство пройдёт от улицы Передовиков до Индустриального проспекта.

Подрядчик будет определен уже в конце этого месяца.

Ранее стало известно, что на Пулковском шоссе между жилыми комплексами появится экотропа.

Фото: Piter.tv