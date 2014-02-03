На Пулковском шоссе между жилыми комплексами появится экотропа

Протяженность маршрута составит 1,5 км.

На Пулковском шоссе появится экотропа. С инициативой к застройщику "Setl Group" обратилась администрация Московского района.

Маршрут спроектирован между двумя строящимися жилыми комплексами девелопера: "Зеленый квартал" и "Парадный ансамбль". Участо принадлежит компании "Моргал Инвестментс", она дала свое согласие на благоустройство.

Длина маршрута составит 1,5 км. Дорожку расчистят от поросли, поставят скамейки и кормушки для птиц, а через овражки перекинут мостики. Планируется, что прогуляться по экотропе можно будет летом следующего года.

Ранее экотропа появилась на берегу реки Глухарки. При обустройстве прогулочной зоны вдоль берега реки использовались природные материалы. Посмотрите, как это выглядит.

Фото: пресс-служба Setl Group