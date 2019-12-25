На берегу реки Глухарки появилась уникальная экотропа

При обустройстве сквера были не только сохранены растущие там березы, но и посажены новые деревья.

В сквере на Шуваловском проспекте появилось новое общественное пространство. Уникальная экотропа появилась прямо на набережной реки Глухарки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

При обустройстве сквера были не только сохранены растущие там березы, но и посажены новые деревья – плакучие и шаровидные ивы, рябины, черемуха, лиственницы, гортензии и сирень. Также на территории появились беседки, скамейки-качели, игровая зона для детей.

При обустройстве прогулочной зоны вдоль берега реки использовались природные материалы.

Ранее стало известно, что более миллиона жителей Ленобласти посетили экомаршруты природных заповедников.

Фото: пресс-служба Смольного