Более миллиона жителей Ленобласти посетили экомаршруты природных заповедников

Самым популярным местом стала "Линдуловская роща".

Более миллиона жителей региона посетили экомаршруты природных заповедников Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Самым популярным местом стала "Линдуловская роща". Природный заказник находится на территории Выборгского района. Местные жители приезжают сюда, чтобы погулять по экотропе "Лиственничная роща" протяженностью 5,5 км.

Повышенным вниманием также пользуется "Гряда Вярямянселькя". Природный заказник находится в Приозерском районе. Среди посетителей большая доля велосипедистов, так как общая протяженность маршрутов составляет 40 километров.

Тройку лидеров замыкает природный заказник "Кивипарк" в Выборгском районе. В августе этого года там открыли первый пешеходный экологический маршрут протяженностью почти 12 км.

Совсем недавно в природном заказнике Лужского района открылась экотропа "Лесные дали".

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти