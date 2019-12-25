Лес-камни-лес. Экотропа в заказнике "Кивипарк" готова встречать гостей

11,8 км лесной дороги и каменного побережья Финского залива привели в порядок и облагородили. Piter.TV показывает, какие виды открываются с экотропы.

В Выборгском районе Ленобласти открылся новый экологический маршрут "Каменистая тропа". Его протяженность составляет почти 12 километров, кольцевой маршрут проходит через лес и каменистый берег Финского залива. Перед открытием тропу на протяжении недели от мусора очищали волонтеры, которые и в дождь, и в солнце жили в палатках на соседнем острове. Корреспондент Piter.TV в числе первых прокатился по новому маршруту и готов рассказать вам, стоит ли вносить объект в свой "to do list".

Экотропа находится в заказнике "Кивипарк" в 20 км к юго-западу от Выборга. Ближайший населенный пункт — поселок Чулково. Добраться на общественном транспорте до него будет непросто, поэтому лучшим вариантом будет личный транспорт. Перед началом экотропы автомобиль лучше оставить у входа. Во-первых, дорога очень ухабистая и пешком, возможно, будет даже быстрее и лучше для вашей машины. В дождливые дни на дорожке могут образовываться лужи, песок будет размываться. Для пешеходов для таких случаев сделали специальные настилы, чтобы лужи можно было обойти по "мостику". Во-вторых, доехав до "каменистой" части тропы у залива транспортное средство в любом случае придется оставить, если вы не хотите пропустить все самое красивое. Тоже самое касается и велосипеда. Маршрут подойдет тем, кто хочет насладиться нетронутой природой, подышать свежим воздухом, посмотреть на просторы Финского залива и побыть в тишине.

Маршрут разрабатывало Ленинградское отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП) совместно с профильными ведомствами Ленобласти. Экологическую тропу от обычной дороги отличает то, что она промаркирована: через каждые 100 метров вы можете увидеть на деревьях и камнях знаки, нанасенные флуоресцентной краской. Это поможет не сбиться с пути, в том числе в темное время суток. Кроме того, на протяжении маршрута есть места для отдыха и информационные стенды. С помощью них посетители могут узнать об обитателях и растениях заказника — можжевельнике, ольхе, папоротнике, а также истории этих мест. Ранее территория была частью Финляндии, там распролагались поселения. На острове Кубенский до сих пор остались плиты, которые когда-то были частью финского предприятия. Заказник "Кивипарк" получил свое название от финского слова "kivi" — камень. Камней и валунов, как мы уже указывали, там действительно много. Они есть и на протяжении лесной дороги, и в самом лесу, и на берегу, поэтому для прогулки выберите удобную, нескользкую обувь. Еще одно важное напоминание: связь может ловить не на всех участках маршрута.

Как и на любой охраняемой территории, в "Кивипарке" нужно соблюдать определенные правила. Не срывать растения из Красной книги, самовольно не вырубать деревья и кустарники, не оставлять мусор, не разводить огонь вне отведенных для этого мест. Таких мест на протяжении маршрута два. Там же можно передохнуть и перекусить в беседке, а также установить палаточный лагерь.

До открытия тропы масштабную работу по ее подготовке провели волонтеры. Они занимались маркировкой деревьев и убирали мусор, причем не только на протяжении экотропы, но и на пяти соседних островах — Игривом, Кормовом, Вихревом, Безымянном и Кубенском. На последнем из них и жили волонтеры. Они прибыли на остров 2-го августа и следующую неделю провели в палаточном лагере. По словам начальника отдела особо охраняемых природных территорий комитета по природным ресурсам Ленобласти Федора Стулова, у администрации не было возможности очистить острова своими силами из-за бюрократической волокиты, было решено привлечь волонтеров.

Как рассказала заместитель председателя Ленинградского отделения ВООП Наталья Калягина, после объявления о наборе волонтеров в лагерь "Острова Выборгского залива" места закончились очень быстро. В общей сложности острова помогали убирать около 60 человек — "Серебряные волонтеры" (самые многочисленные), "Молодежь Санкт-Петербурга", "Волонтеры культуры", "Молодежка ОНФ" и волонтеры Всероссийского общества охраны природы. Некоторые были с маленькими детьми. Лагерь был организован на грант губернатора Ленобласти на сумму более 2 млн рублей. На острове помимо палаток была полевая кухня и даже баня — большая палатка с печкой внутри. Несколько дней шел ливень, и поэтому работать приходилось в экстремальных условиях.

На протяжении недели волонтеры жили по строгому расписанию. Подъем в 7 часов, зарядка, завтрак, затем — уборка на островах. После обеда мастер-классы и лекции. В свободное время добровольцы делали арт-объекты из природных материалов: огромный дракон из сена, солнце и рыба из камней. Серебряные волонтеры поделились, что такие мероприятия очень сплочают людей. Некоторые волонтеры уже были знакомы по другим выездам и в этот раз поехали вместе.

В заключительный день лагеря Наталья Калягина подвела предварительные итоги: за прошедшую неделю добровольцы собрали 40 тонн мусора, он отправился на выборгскую свалку. Металлолом еще предстоит взвесить, но еще тоже было немало. Также они расчистили 12 км экотропы и 1 км леса.

"Каменистая тропа" стала 27-м экологическим маршрутом. Всего планируется сделать 47: по числу региональных особо охраняемых природных территорий Ленинградской области.

Текст и фото: Надежда Сибилева / Piter.TV