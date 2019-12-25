Экотропа "Лесные дали" открылась в природном заказнике Лужского района

Протяженность пешего маршрута составляет 11,8 км.

В государственном природном заказнике "Шалово-Перечицкий" в Лужском районе открылась экологическая тропа "Лесные дали". Это 28-я экотропа на охраняемой природной территории и 30-я экотропа в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

"Лесные дали" – это первая пешеходная экологическая тропа, обустроенная на территории Лужского района. Туристы здесь смогут увидеть старый лес, песчаные холмы, чистые озера, богатый животный и растительный мир. Работы здесь проводили активисты областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Протяженность пешего маршрута составляет 11,8 км. Природный заказник "Шалово-Перечицкий" находится к северо-востоку от города Луги в междуречье рек Луга и Оредеж в районе их слияния. Площадь заказника составляет 5942 га.

В сентябре в заказнике "Северное побережье Невской губы" открыли детскую экотропу.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти