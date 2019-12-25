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В заказнике "Северное побережье Невской губы" открыли детскую экологическую тропу
Сегодня, 15:51
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В заказнике "Северное побережье Невской губы" открыли детскую экологическую тропу

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Тропу создали по поручению губернатора Петербурга.

В среду, 8 сентября, состоялось торжественное открытие детской экологической тропы "У Лукоморья" в государственном природном заказнике "Северное побережье Невской губы".

Маршрут проходит по старинному парку со старовозрастными дубами "Ближние дубки", который был создан во времена Петра Первого, через участки широколиственных лесов и по побережью Финского залива. Экотропа оборудована в целях снижения антропогенной нагрузки на наиболее ценные и уязвимые природные объекты, организации потоков посетителей заказника. 

На маршруте установили специальные информационные стенды, которые знакомят посетителей с природными особенностями территорий. Информацию подают через призму народных сказок: на каждом стенде персонажи народных сказок, былин, поверий, а текст оформлен авторскими рисунками и декоративными элементами в народном стиле и написан, в первую очередь, для малышей.

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, какой будет экотропа в заказнике "Северное побережье Невской губы".

Фото: Piter.tv

Теги: детская экологическая тропа, заказник северное побережье невской губы, экологические тропы
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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