В Смольном рассказали, какой будет экотропа в заказнике "Северное побережье Невской губы"

Экологический маршрут планируют сделать к лету 2021 года.

В пресс-службе комитета по природопользованию рассказали, что появится на экологическом маршруте в заказнике "Северное побережье Невской губы". Протяженность маршрута составит 2,2 км.

Детский маршрут "У Лукоморья" будет посвящен теме народных сказок. Он будет проходить по старинному парку "Ближние дубки", который был создан в XVIII веке, через участки широколиственных лесов и по побережью Финского залива. Вдоль экотропы установят 15 стендов, которые будут изображены персонажи народных сказок, былин и поверий. Прежде всего они будут интересны детям младшего и среднего школьного возраста.

Кроме того, на трассе можно будет встретить деревянные резные фигуры животных, кормушки для птиц, указатели, зоны для отдыха.

Сделать экологический маршрут для детей губернатора Петербурга попросила жительница Лисьего Носа на личном приеме. Губернатор в удовлетворении просьбы не отказал. Как оказалось, концепция экотропы уже готовы.

Фото: Pikabu / max678