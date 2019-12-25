В заказнике в Лисьем носу появится детский экологический маршрут

С просьбой сделать маршрут к губернатору обратилась представительница инициативной группы.

В природном заказнике "Северное побережье Невской губы" появится детский экологический маршрут протяженностью более 2 км. Такое поручение дал Александр Беглов по итогам встречи с петербурженкой. Сегодня, 14 апреля, губернатор провел личный прием граждан.

По словам представителей профильных ведомств, маршрут возможно подготовить к концу второго квартала 2021 года. По пути следования установят информационные стенды и художественные объекты. Дети и родители смогут узнать о растениях и животных, в том числе о занесенных в Красную книгу.

Подобный маршрут на данный момент есть в заказнике "Сестрорецкое болото".

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