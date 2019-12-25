В заказнике "Сестрорецкое болото" открылась экотропа

Тропа протянулась на 3,5 километра.

В среду, 19 августа, в заказнике "Сестрорецкое болото" открыли экотропу. На пешеходной тропе оборудовали тематические стенды, деревянные настилы и смотровые площадки.

Отмечается, что гости увидят различные формы болот, не только низинное, но и переходное и верховное. Общая площадь заказника составляет 1 877 гектаров. Глава природоохранного ведомства Денис Беляев отметил, что развитие собо охраняемых природных территорий крайне важно для популяризации экологического туризма.

Напомним, что на Сестрорецком болоте есть еще экотропы: на территории памятника природы "Комаровский берег", а также а территории памятника природы "Дудергофские высоты" и государственного природного заказника "Западный Котлин".

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Фото: "Невские Новости"