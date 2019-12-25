Новый скейт-парк открыт для посетителей в Гатчине

В общей сложности в Ленинградской области созданы 10 площадок для экстремалов.

В среду, 19 августа, глава 47-ого региона Александр Дрозденко побывал на недавно открытой скейт-площадке в гатчинском "Аэропарке". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор отметил, что парк стал десятым по счету в Ленинградской области. В связи с этим, появилась возможность учредить Федерацию экстремальных и уличных видов спорта.

Добавим, что площадка оборудована по современным стандартам – подрядчик позаботился о внедрении подсветки и озеленения вокруг.

Кроме того, в распоряжении любителей экстрима находятся несколько разноуровневых рамп, чаша для скейтборда, трамплины.

Ранее мы рассказали о том, что "Лента" открылась на месте супермаркета Spar в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области