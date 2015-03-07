Что произошло в Петербурге 14 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 14 сентября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 14 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В городе бушует штормовой ветер: повалены деревья, затоплены парковки.

Ветер, разыгравшийся до 24 м/с, поднял в Петербурге уровень воды на 20 сантиметров, в некоторых домах прошедшие дожди обернулись потопом – вода заливает электрощитки.

Куда более серьезный потоп настиг подземную парковку ЖК на Заневском проспекте, машины погрузились под воду по фары. Разбираться в причинах аварии будут управляющая компания "Самолет" и городской "Водоканал".

Тем временем, ветер повалил в городе более 30 деревьев, 5 из них упали на проезжую часть. Некоторые из упавших стволов повредили автомобили и перекрыли дорогу. Сотрудники комитета по благоустройству разбираются с последствиями шторма. Парки и некоторые музеи ГМЗ "Петергоф" закрылись из-за непогоды. Такая же погодная обстановка может остаться в Петербурге еще на два дня.

На Стрелке Васильевского острова сгорел светофор.

Пожар разгорелся на островке безопасности около здания Биржи, огонь охватил светофор и дорожный знак. Причины пожара пока не известны, на дорожную ситуацию инцидент не повлиял.

СК завершил расследование дела о хищениях при ремонте Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Дело было возбуждено в отношении гендиректора ООО "Меандр" Елены Завадской и бенефициара этой организации Евгения Ярмоша. Следствие выяснило, что в 2017 году Завадская и Ярмош заключили контракт на 606 млн рублей между ООО "Меандр" и ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", обязуясь провести реставрацию. По факту работы не велись. Аванс в 191 млн рублей злоумышленники перечислили на подконтрольные счета. Материалы дела направят в суд.

Развязку КАД с Шуваловским проспектом официально открыли.

Рабочее движение наладилось по первому пусковому комплексу транспортной развязки ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом. Объект ввели раньше намеченного срока, строили развязку с 2019 года. вижение по съезду с ЗСД на Шуваловский при движении с севера власти планируют открыть в октябре.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Петербурга

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; Telegram / Komenda Today / Official / OMA510