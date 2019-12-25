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Развязку КАД с Шуваловским проспектом официально открыли
Сегодня, 11:27
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Развязку КАД с Шуваловским проспектом официально открыли

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Шуваловский проспект продлили на 3 км для подключения к ЗСД.

В Петербурге 14-го сентября открыли рабочее движение по первому пусковому комплексу транспортной развязки ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом. Об этом сообщила пресс-служба губернатора в своем Telegram-канале. 

Александр Беглов отметил, что объект был введен раньше намеченного срока. Строительство велось с 2019-го года.

Теперь водители смогут пользоваться заездом с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД и в сторону Богатырского проспекта, съездом с ЗСД на Шуваловский при движении с юга.

Отметим, что об открытии съезда стало известно еще пару часов назад, так как в соцсетях стали появляться материалы с нового участка. Новая развязка войдет в тарифную зону 3. 

Фото: Telegram / Пул78

Теги: зсд, трасса, шуваловская развязка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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