Развязку КАД с Шуваловским проспектом официально открыли

В Петербурге 14-го сентября открыли рабочее движение по первому пусковому комплексу транспортной развязки ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом. Об этом сообщила пресс-служба губернатора в своем Telegram-канале.
Александр Беглов отметил, что объект был введен раньше намеченного срока. Строительство велось с 2019-го года.
Теперь водители смогут пользоваться заездом с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД и в сторону Богатырского проспекта, съездом с ЗСД на Шуваловский при движении с юга.
Отметим, что об открытии съезда стало известно еще пару часов назад, так как в соцсетях стали появляться материалы с нового участка. Новая развязка войдет в тарифную зону 3.
Фото: Telegram / Пул78
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