Петербурженка опубликовала видео с новой развязки ЗСД с Шуваловским проспектом

Автомобилисты публикуют видео и фото с нового участка ЗСД у развязки с Шуваловским проспектом. Похоже, что рабочее движение было запущено сегодня, 14 сентября. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Komenda Today / Official".
Официального анонса открытия участка ни от Смольного, ни от концессионера ООО "Магистраль Северной столицы" пока не было. По данным "Фонтанки", власти выборочно разослали СМИ пресс-релиз об открытии.
По данным Telegram-канала, приготовления к открытию начались вчера вечером. Предполагается, что чуть позже, но 14-го сентября. будет торжественное открытие с представителями Смольного, так как развязка является немаловажным инфраструктурным проектом.
Шуваловская развязка откроет заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД, заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта, а также съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с юга. В связи с открытием нового участка изменятся тарифы.
Видео: Telegram / Komenda Today / Official / OMA510
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