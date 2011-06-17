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На развязке ЗСД с Шуваловским проспектом в ближайшее время откроют движение
Сегодня, 16:55
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На развязке ЗСД с Шуваловским проспектом в ближайшее время откроют движение

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В рамках зональной системы тарификации развязка войдет в тарифную зону 3.

ООО "Магистраль Северной столицы" объявило об открытии рабочего движения по развязке ЗСД с Шуваловским проспектом. В связи с этим границы тарифных зон будут изменены.

Автомобилисты смогут воспользоваться заездом с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД с северной стороны, заездом с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта, съездом с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с юга. 

Новая развязка войдет в тарифную зону 3. Познакомиться с тарифами можно здесь. Помимо установления тарифов на новые маршруты изменений в "Базовом тарифе "Транспондер" нет.

Точная дата открытия развязки будет сообщена позже. 

Изменения вступят в силу с 10 сентября. 

Шуваловский проспект продлили на 3 км, чтобы подключить к ЗСД. Развязка строилась с 2019-го года для того, чтобы разгрузить Богатырский проспект. Изначально открыть участок планировали в конце 2020 - начале 2021 года. 

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, развязка, шуваловский проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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