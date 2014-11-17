На ЗСД после открытия Шуваловской развязки изменятся тарифы

Для легковых автомобилей и мотоциклов разовая оплата за одну зону составит 200 рублей.

"Магистраль Северной столицы", которая является оператором Западного скоростного диаметра, объявила об изменении границ тарифных зон и расширении тарифного меню после открытия Шуваловской развязки. Об этом сообщили в пресс-службе оператора дороги.

Для легковых автомобилей и мотоциклов разовая оплата за одну зону составит 200 рублей. В свою очередь водителям трансподеров придется заплатить на участке от КАД до Шуваловского проспекта 248 рублей днем и 124 ночью. От Шуваловского проспекта до Автомобильной улицы проезд будет стоить 288 рублей днем и 144 – ночью. Других изменений в стоимости не предвидится.

Шуваловская развязка откроет заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД, заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта, а также съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с юга.

Фото: Piter.TV